03/11/2017 13:17


Meral Akşener diğer partilerle ittifak kuracak mı

Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının ittifak iddialarına ilişkin sorularına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sadece referandum sonrasında, Ramazan ayında bir iftarda bir araya geldiklerini belirten Akşener burada da özel hiçbir konunun görüşülmediğini söyledi.

Akşener “O iftarda Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte iki genel başkan yardımcısı, benim de yanımda iki vekil arkadaşım vardı. 6 kişinin olduğu bir yerdi. Zaten sonrasında da basına açıklama yaptık. Bunun ardından da Sayın Kılıçdaroğlu ile hiç karşılaşmadık, arada da hiç gelen giden olmadı” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin henüz bir hafta önce kurulduğuna da dikkat çekerek, “Daha bir haftalık partiyiz. Bu hesapları yapacak zamanımız olmadı” dedi. Akşener, İttifak olasılığı konusunda sadece CHP'yle değil, referandumda “hayır” için çalışan Saadet ya da Demokrat Parti gibi partilerle de ileride bu olasılığa kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

“ANKETÇİLERE PSİKİYATRİST TAVSİYE EDİYORUM”

Akşener, daha bir haftalık parti olmasına rağmen tüm ekranlarda İYİ Parti'nin tartışılmakta olduğuna da vurgu yaparak, özellikle televizyonda İYİ Parti'yi eleştiren anket şirketi sahiplerine yüklendi. Akşener,  şöyle konuştu; “Partimiz kurulduğu andan itibaren yaylım ateşi altındayız. Önce güneş amblemi, sonra İYİ Parti ismi tartışıldı. Her bir kanalda İYİ Parti konuşuluyor. Özellikle anket şirketi sahiplerine psikiyatriste görünmelerini tavsiye ediyorum. Asabiyetten konuşurken ağızları burunları kayıyor. Asabiyet, küçümseme, şahsımı hedef alma. Her gün reklamımızı bu arkadaşlar yapıyorlar. reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu da kötü propaganda üzerinden reklam oluyor” dedi.

 


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