Bekir Bozdağ 'Kazanan terör değil Türkiye olacak'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Hakkari'de 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Türkiye'nin, terör, terör örgütleri, teröristler ve bunları kullanan güçlerle kararlı ve etkin mücadele ettiğini belirten Bozdağ, bu mücadelenin terör bitene kadar devam edeceğini vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Terör saldırılarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatacağını düşünenler, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunların arkasındaki güçler asla kazanmayacak, eninde sonunda kaybedecektir. Kazanan, Türkiye olacaktır."