02/11/2017 16:31


Bekir Bozdağ 'Kazanan terör değil Türkiye olacak'

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Hakkari'de 8 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Türkiye'nin, terör, terör örgütleri, teröristler ve bunları kullanan güçlerle kararlı ve etkin mücadele ettiğini belirten Bozdağ, bu mücadelenin terör bitene kadar devam edeceğini vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Terör saldırılarıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini zayıflatacağını düşünenler, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Terör, terör örgütleri, teröristler ve bunların arkasındaki güçler asla kazanmayacak, eninde sonunda kaybedecektir. Kazanan, Türkiye olacaktır."


İsmail Küçükkaya
Son dakika İsmail Küçükkaya'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Bipolar bozukluk
Bipolar bozukluk bir hastalık mı bipolar bozukluğun tanımı nedir
Uğur Boral
Eski futbolcu Uğur Boral iki öğrenciyi hastanelik etti iddiası
TFF
TFF açıkladı işte PFDK'dan çıkan ceza kararları
doğubeyazıt
Teröristlerin eylem planı son anda engellendi
İlgili Haberler
Alinur Aktaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Alinur Aktaş seçildi

Meral akşener

Meral Akşener'den Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız'

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanından Hakkari'deki saldırıya ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
İsmail Küçükkaya

Son dakika İsmail Küçükkaya'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Bipolar bozukluk

Bipolar bozukluk bir hastalık mı bipolar bozukluğun tanımı nedir

Uğur Boral

Eski futbolcu Uğur Boral iki öğrenciyi hastanelik etti iddiası

TFF

TFF açıkladı işte PFDK'dan çıkan ceza kararları

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam