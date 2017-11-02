02/11/2017 15:18


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Alinur Aktaş seçildi

Alinur Aktaş

Bursa Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Recep Altepe'nin yerine Alinur Aktaş getirildi

Bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yeni Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçti. CHP’li meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından aday göstermediklerini belirtip meclis salonunu terketti.Yapılan konuşmaların ardından üyeler başkanlık için oylarını kullandı.

MHP’nin de desteğini alan AK Parti’nin adayı Alinur Aktaş, aldığı 75 oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 70, CHP’nin 13, MHP’nin 13, DP’nin 1 üyesiyle 3 de bağımsız üye bulunuyor. 

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