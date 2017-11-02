Meral Akşener'den Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şemdinli'deki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Hakkari’de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini uçakta öğrendiğini söyleyen Akşener, “Uçaktayken, haber aldım; 8 şehidimiz varmış. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ateş düşmüş ocaklara Allah, yardım etsin. Anne, babalarına sabır nasip etsin. Gençlerimizin ve evlatlarımızın mekanı cennet, peygamber efendimize komşu olsun” dedi.