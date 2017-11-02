Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bugün çıkan çatışmalarda 6 asker 2 güvenlik korucusu şehit düştü. Hain saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "8 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröristlerden 17’si Hakkari, 5’i Tunceli olmak üzere 22 terörist bu çatışmalarda etkisiz hale getirilmiştir. Şuanda da çatışmalar yine aynı şiddette devam ediyor. Hep söylediğimiz gibi biz şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sonuna kadar bu teröristleri bitirinceye kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.