02/11/2017 14:13


İçişleri Bakanından Hakkari'deki saldırıya ilişkin açıklama

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de yaşanan çatışmada şehit düşen asker ve korucularla ilgili baş sağlığı diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Üzüntümüzü ve acımızı herhangi bir dilde ve herhangi bir ifadeyle anlatabilmemiz elbette mümkün değildir. Onlar sadece bir asker veya güvenlik korucusu değillerdi, aynı zamanda onlar birer evladımızdı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki üzüntümüz de kararlılığımıza mani değildir ve yaşadıklarımız kardeşliğimize, birbirimizle dayanışmamıza, birbirimize yaslanmamıza, birbirimizi sevmemize de mani değildir. Bizi yalnızlaştırmak, birbirimize küstürmek istiyorlar. Bizimle kendilerinin değil, kardeşlerimizin çatışmasını istiyorlar. Biz buna asla müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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