02/11/2017 08:23


İsmail Kahraman'ın Meclis'teki koltuğu sallanıyor mu

İsmail Kahraman

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 12 Kasım'da Meclis başkanlığına yeniden aday olmayacağına ilişkin açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak Kahraman'ın koltuğuna oturmak isteyen çok sayıda kişi var

TBMM Başkanlığı için 12-16 Kasım tarihlerinde adaylık müracaatları yapılacak. Mevcut başkan İsmail Kahraman göreve devam etmek istiyor. Kahraman, bütçe görüşmelerinde “Aday olacak mısınız?” sorusuna “Sizin merakınızı 12'sinde gidereceğim” yanıtı verdi. Ancak parti kulislerinde değişim beklentisi de var. Eski Bakan Nabi Avcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın da adı gündeme geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yanı sıra ‘'Müzmin aday'' Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu da bu koltuğu istiyor.


Muhittin Korkmaz
Oyuncu babanın en acı günü
Şemdinli terör saldırısı
Acı haberler peş peşe geliyor şehit sayısı 8'e yükseldi
Michael Fallon
İngiltere'de Michael Fallon istifa dilekçesini May'a sundu
ABD terör saldırısı
ABD'de bu kez süpermarkette saldırı düzenlendi ölü ve yaralılar var
donald trump
Donald Trump 'Kesinlikle idam edilmeli'
İlgili Haberler
Recep Altepe

İstifa eden Recep Altepe'nin yerine gelecek isim belli oldu

Ömer Fethi Gürer

CHP'li vekil Meclis'teki toplantıda lahana yedi

İYİ Parti

Bugün seçim olsa İYİ Parti yüzde kaç oy alır

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığından istifa eden başkan hakkında flaş açıklama

Son Dakika Haberleri
Muhittin Korkmaz

Oyuncu babanın en acı günü

Şemdinli terör saldırısı

Acı haberler peş peşe geliyor şehit sayısı 8'e yükseldi

Michael Fallon

İngiltere'de Michael Fallon istifa dilekçesini May'a sundu

ABD terör saldırısı

ABD'de bu kez süpermarkette saldırı düzenlendi ölü ve yaralılar var

 Yazarlarımız
mustafa oz

Sorunlarımız Ortak

Bu kadar küfürlü, ağza alınmayacak sözleri Türkiye’de kimler söylüyor biliyor musunuz?  Bizim sorunlarımıza çözüm yollarını bularak dertlerimizi ortadan kaldırsın diye seçerek parlementoya gönderdiğimiz vekiller. Maaşallah ...

Devam