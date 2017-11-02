İsmail Kahraman'ın Meclis'teki koltuğu sallanıyor mu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 12 Kasım'da Meclis başkanlığına yeniden aday olmayacağına ilişkin açıklama yapacağını duyurmuştu. Ancak Kahraman'ın koltuğuna oturmak isteyen çok sayıda kişi var

TBMM Başkanlığı için 12-16 Kasım tarihlerinde adaylık müracaatları yapılacak. Mevcut başkan İsmail Kahraman göreve devam etmek istiyor. Kahraman, bütçe görüşmelerinde “Aday olacak mısınız?” sorusuna “Sizin merakınızı 12'sinde gidereceğim” yanıtı verdi. Ancak parti kulislerinde değişim beklentisi de var. Eski Bakan Nabi Avcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın da adı gündeme geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yanı sıra ‘'Müzmin aday'' Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu da bu koltuğu istiyor.