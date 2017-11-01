01/11/2017 19:49


İstifa eden Recep Altepe'nin yerine gelecek isim belli oldu

Recep Altepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşme sonrasında Bursa'nın yeni başkan adayı Alinur Aktaş olarak belirlendi

Yarın saat 15.00'te yapılacak meclis toplantısıyla yeni başkan seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Büyükşehir Meclisi'nde 70 AK Partili, 13 CHP, 13 MHP, 1 Demokrat Parti, 3 de bağımsız üye bulunuyor.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.


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