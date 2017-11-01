CHP'li vekil Meclis'teki toplantıda lahana yedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, basın toplantısında lahana yiyerek bir ilk imza attı

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Kaynarca köyünden getirdiği lahana ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, lahana üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Geçen yıl tanesi 1 liradan satılan lahananın bu yıl 1 liradan alıcı bulmakta zorlandığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Tüccar gelip Niğde'den tanesi 1 liradan aldığı lahanayı büyükşehirlere götürüyor. İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerdeki reyonlarda lahananın tanesi 5 liradan satılıyor. Yani Niğde'deki satış fiyatının 5 katından fazla fiyata büyükşehirlerde alıcı bulan lahanadan üretici kar edemezken, aracılar 4-5 kat kar ediyor” dedi.

PROF. KARATAY'A KULAN VERİN: “LAHANA BİR İLAÇ”

Niğde'nin Kaynarca köyünde bu yıl birincisi düzenlenen Lahana Festivaline katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın lahanayla ilgili sözlerine atıfta bulunan Gürer, “Bu ürün bir ilaç. Turşu olarak yenilebiliyor. Yemek olarak tüketilebiliyor. Kalp, karaciğer yağlanması ve kanser için olumlu etkileri var. Biz de diyoruz ki, çiftçinin mağduriyeti giderilsin,. Hem ürün değer bulsun hem de ürünün satışıyla ilgili destek sağlansın. Büyükşehirlerde belediyeler farklı ürünler alıp dağıtıyor. Hatta kömür bile dağıtılıyor. Patates gibi lahana gibi halkın doğrudan tüketeceği ürünler, üreticiye destek için satın alınıp halka dağıtılabilir” diye konuştu.

GAZETECİLERE LAHANA İKRAM ETTİ

Basın toplantısına getirdiği lahanadan gazetecilere de ikram eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 liraya satılan lahana üreticiyi kurtarmıyor. Bölgede sulama suyu, elektrik enerjisiyle çıkarılıyor. Elektrik masrafları nedeniyle çiftçi sıkıntıda. Gübre, ilaç, bakım işçilik dahil maliyet nedeniyle üretici lahana ekip ekmeme konusunda bu yıl kaygı içinde” şeklinde konuştu.

KAYNARCALILAR ÜRÜN PARA ETMEYİNCE KREDİ TAKSİTLERİNİ DE ÖDEYEMEDİ

Ürünü değerine satamayan Kaynarcı köyü halkının, daha önce köy yerleşim alanında oluşan obruklar nedeniyle başka bir alana taşındığını ifade eden Gürer, “Köylüler yeni yerleşim alanına, devlet destekli kredi alarak konut yaptırdı. Ancak ürün para etmeyince kredi taksitlere ödenemedi. Üreticinin hem lahanası tarlada kaldı, hem de kredisini ödeyemez duruma geldi. O nedenle, bu aracılık sisteminin yeniden gele alınması gerekiyor. Böylece hem üretici hem tüketicinin hakkı korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

TARIMDAKİ POLİTİKASIZLIK SORUNLARI ARTIRDI

Tarımdaki politikasızlık nedeniyle sorunların arttığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, her bakan değişiminde uygulamanın da değiştiğini belirtti. Gürer, AKP hükümetinin tutarlı bir tarım politikasının olmadığını, ithalata dayalı tarım politikası nedeniyle köylerin boşalma noktasına geldiğini kaydetti.

TÜRKİYE İTHAL CENNETİ OLDU

İthal ürünlerin, Türk tarımının geleceğini sorunlu hale getireceğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, deneme-yanılma ile tarımda sonuca ulaşılamayacağını, doğru bir tarım politikasının oluşturulamayacağını belirtti.

TOPRAK SAHİPLERİ, KENDİ TOPRAKLARININ AMELESİ OLDU

Piyasada yaşanan istikrarsızlık ve belirsizliğin tarım sektörünü nereye savuracağı belli olmayan bir noktaya getirdiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, Tarım işletmelerinin yabancı sermayenin eline geçmesine çanak tutan uygumalar sonucunda çitçilerimizin kendi topraklarında amele olarak çalışmak durumunda bırakıldığını söyleri.

KOOPERATİFÇİLİK ÖNERİSİ

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer büyük işletmeler yerine aile işletmelerini kooperatif çatısı altında buluşturup mevcudun iyileştirilmesinin sağlanması gerektiğine de dikkat çekerek, “kooperatifleşme geleceğimizi kurtaracak önemli bir anahtardır. 20 yıl öncesine kadar kendi kendine yeten Türkiye, bugün tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale gelmiştir. Köylerdeki göçü durduramaz isek sorunlarımız artar” dedi.

MUHTAR KÖYE TAŞ DEĞİL, GENÇELERE DESTEK İSTİYOR

Gürer, Niğde'nin Karamahmutlu köyü muhtarının bir talebini de basın toplantısında dile getirdi. Gürer, “ Köy muhtarı köylere her yıl taş döşeneceği yerde gençlere her yıl iki inek hibe etseler gençler köyümüzden gitmezdi, dedi. Hükümet köyleri şehir yapacağız diyeceğine, köylüye tarım ve hayvancılıkta destek vermelidir” diye konuştu.

PANCAR ÜRETİCİLERİ DE DERTLİ

Lahanada olduğu gibi pancar üretiminde de sorunların yaşandığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl pancar ekimi yapanlar kotayı dolduramadı. Çiftçilere bu nedenle ceza kesildi. Bu yıl da kota çiftçiler fazla ekim yaptı. Verim artınca kota da arttı. A kotasından 210 kuruştan alınan pancar, kota aşımı nedeniyle C kotasından 110 kuruştan alınmaya başlandı. Çiftçiler bu yıl için de A kotasından alım yapılmasını talep ediyor” dedi.

PATATES NİĞDE'DE 50 KURUŞ, İSTANBUL'DA 5 LİRA

TÜİK verilerine öre Niğde'de 892 ton patates üretimi yapıldığını belirten Gürer kayıt dışı üretimle bu rakamın 1 milyon 200 bin tona ulaştığını ifade etti. Niğde'de 50 kuruş olarak açıklanan patates fiyatının çiftçiyi kurtarmadığını kaydeden Gürer, tarlada 50 kuruşa satılan patatesin İstanbul'da 5 liradan satılıyor olmasının, aracıların Niğdeli çiftçinin sırtından ne kadar kazandığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ÜRÜRLER DEĞERİNDE SATILAMIYOR

Üreticiler üründen kar etmediği için ekim yapmama kararı aldığını ve bu nedenle her yıl köyden kente göçün arttığını belirten Gürer, “Üretici lahanada, pancarda, elmada, fasulyede, buğdayda umduğunu bulamadı. Bu nedenle köyler boşalıyor. Çocuklar taşımalı eğitime zorlanıyor” dedi.

NİĞDE NEDEN IPARD'DA YOK

Niğde'nin Avrupa Birliği hibe desteği olan IPARD kapsamına alınmamasını da eleştiren Gürer, “Avrupa birliği, tarımda ön plana çıkan illere hibe verilmesini istiyor. Ancak patates üretiminde Türkiye birincisi, lahanada ikinci, elmada üçüncü ve fasulyede dördüncü olan Niğde ne yazık ki IPARD'a alınmıyor. Konya ve Bursa var ama Niğde yok” diye konuştu.

Kaynak: DHA