01/11/2017 11:37


İki ayrı anket yapıldı Gökçek'in koltuğuna en yakın isim belli oldu

Melih Gökçek

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasının ardından yerine kimin geçeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor

AK Parti Yerel Yönetimler ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından ayrı ayrı anketler yapıldı. Her iki ankette de hem hizmet hem de memnuniyet açısından öne çıkan isim Sincan Belediye Başkanı Tuna oldu.İl başkanlığı tarafından yapılan ankette partililer tarafından Ankara Büyükşehir  

Belediye Başkanı olarak görülmek istenen isimler arasında Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin de yer aldı.


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