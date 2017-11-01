01/11/2017 09:00


Bomba iddia AK Parti'de 7 başkanın daha istifası istenecek

AK Parti

AK Parti'de Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Ahmet Edip Uğur, Recep Altepe, Faruk Akdoğan'ın istifalarının ardından Kasım ayından sonra 7 başkanın daha istifasının istendiği iddia edildi

Kanal D muhabiri Seçil Özer, Ankara kulislerinde konuşulan bu iddiaları araştırdı. Özer kulislerde, 'Gaziantep, Antalya, Trabzon, Ordu, Uşak, Nevşehir, Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanları'nın istifalarının isteneceği iddialarının olduğunu aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel daha önce hakkında çıkan bu iddialarla ilgili konuşmuş, 'Cumhurbaşkanımızın iması bile istifa etmem için yeterli' demişti.


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