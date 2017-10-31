Aytun Çıray'dan MHP liderine jet yanıt

MHP lideri Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara Aytun Çıray'dan yanıt geldi

Aytun Çıray'ın MHP liderine yanıt olarak yaptığı açıklaması: "Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz Komisyonu'nun TBMM tarafından sağlıklı bir şekilde araştırılmasını adeta sabote eden önerisinin 16 Nisan şaibeli referandumunun yollarını döşemiştir. Türk milleti şu anda bunun ekonomiden iç politikaya terörden ağırlaşan bölgesel tehditlere kadar yakıcı sorunlarını yaşıyor.

'BAHÇELİ KEŞKE İYİ PARTİ'YE AYIRDIĞI ZAMANI MEMLEKETE AYIRSA'

Sayın Bahçeli ise Türkiye'nin içinden geçtiği bu ağır sorunlar yumağıyla meşgul olmak yerine İYİ Parti'yle uğraşıyor. Keşke Sayın Bahçeli İYİ Parti'ye ayırdığı kadar zamanı memleket meselelerine ayırsaydı. Bu onun aynı zamanda Türkiye'ye bakış açısını gösteriyor. Sayın Bahçeli'nin şahsıma cevap verirken kullandığı üslup ve ülke sorunlarına bakış açısı, bir kez daha İYİ Parti'nin Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşları tarafından Türk milletine bir alternatif olarak sunulmasının ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

'BEKLİYORDUM, ŞAŞIRMADIM'

Hakiki vatanseverlik budur. Ben de aziz Türk milletine ödeyemeyeceği kadar borçlu olan bir siyaset adamı olarak sadece ve sadece vatanseverlik motivasyonuyla harekete geçtim. Siyasi hayatım hep bir çizginin ihyası için geçti: Kurucu ruh ve değerleri üzerinde yükselen Cumhuriyet'i korumak. Sözün özü: Bu kararımın ve sonuçlarının Bahçeli tarafından zehirli bir dille hedef alınmasını bekliyordum, şaşırmadım.

Bahçeli'nin bana yönelik kullandığı ifadeler üstüne iyi bir terzinin elinden çıkmış bir kıyafet gibi oturuyor. Açıklamalarımın vatansever, Türk milliyetçisi, partilerinin eritilişini keder içinde izleyen has MHP'li vatansever arkadaşlarım tarafından gayet iyi takdir edileceğini biliyorum."