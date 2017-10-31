Melih Gökçek'in koltuğuna oturacak isim o tarihte belli olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 6 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te yeni belediye başkanı seçimi için toplanacak

Ankara Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Valilik Makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması Valilik Makamınca uygun görülmüştür.”

CHP ve MHP ADAY ÇIKARACAK MI

Meclis’te 4 partiden toplamda 140 meclis üyesi bulunuyor. İstifa sonrası CHP aday çıkarmayacağını açıklarken MHP’nin ise yapılacak istişare toplantısından sonra karar vereceği belirtiliyor.Başkanlığa Cumartesi gününden itibaren Meclis Başkenvekili Ali İhsan Ölmez vekalet ediyor.

4 İSİM ÖN PLANDA

Melih Gökçek’in ardından Ankara’da yeni belediye başkanının kim olacağı sorusu da büyük merak konusu. Yeni dönemde başkanlık için kulislerde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin’in ismi geçiyor.

İLK İCRAAT BÜTÇE OLACAK

Her ayın ikinci haftasında toplanan Büyükşehir Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısına ise 8 Kasım’da başlayacak. Meclis, Kasımda 20 gün boyunca bütçe görüşmelerine devam edecek. Seçilecek yeni başkanın ilk icraatlarından birisi de Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 2018 bütçesi olacak.