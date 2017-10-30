30/10/2017 20:37


Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'in istifası hakkında ilk açıklama

bülent arınç

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kanal D Haber'de Melih Gökçek'in istifası hakkında açıklama yaptı

Arınç, Melih Gökçek'in istifasına bir gün kala Ankara'da cami açılışında Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması ve Cumhurbaşkanı'nın kendisine teşekkür etmesi de hatırlatılarak sorulan soruya; "O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim, sabrettim ve kazandım.

2009'dan beri Melih Gökçek'in adaylığına karşı çıktığını söyleyen Arınç, "2014'te çok daha fazla karşı çıktım. O gitti gidecekti zaten. Bana FETÖ'cü dedi, çocuklarım çok fazla acı çekti, onlarla helalleşsin ben bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.


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