30/10/2017 14:31


Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkünde toplandı

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu bugün saat 14.25'te Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında toplandı

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarına eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılmadı.

 

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