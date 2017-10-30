30/10/2017 12:46


AK Partili belediye başkanı Menderes Türel'den istifa açıklaması

Menderes Türel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanının kendisine istifa etmesi yönünde imada bulunması bile istifa etmesine yeterli olacağını söyledi

Menderes Türel, "Sizin istifanızın da istendiği yönünde kulisler var. Doğru mu başkan?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Evet var" dedi ve gülerek ve devam etti: "Tesadüf işte... İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara'da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis'te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara'ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil!"

Türel sözlerine şöyle devam etti: "Bırakın istifa etmemin istenmesini filan... İmasını yapsa dahi sayın genel başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim! Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanı'mdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye 'Demokrasiye aykırı' demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil!"


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