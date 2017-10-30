Melih Gökçek'in yerine göreve başlamıştı acı haberi o gün aldı

Geçtiğimiz Cumartesi gün görevinden istifa eden Melih Gökçek'in yerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na vekaleten getirilen Ali İhsan Ölmez, göreve başladığı gün kız kardeşini kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yeni başkan seçilene kadar vekalet edecek olan Ölmez, aynı gün kardeşinin acı haberini aldı. Ölmez, dün kardeşi için son görevini yerine getirerek, Sivas’taki cenaze namazına katıldı. Kardeşini toprağa veren Ölmez’i, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Beyne giden damarların, pıhtı atması sonucu tıkanmasıyla hayatını kaybeden kardeşinin cenazesine katılmak için Sivas’a gitmesi nedeniyle, Ölmez, dün Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik kabulüne de katılamamıştı. Ölmez'in yerine Cumhurbaşkanı'nın tebrik kabulüne, Başkan Vekili Ali Gökşin katılmıştı. Ölmez, bugün görevinin başına döndü.