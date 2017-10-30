Gözler o saate çevrildi AK Partili belediye başkanı istifa edecek mi
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Uğur'un görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen konular arasında
AK Parti'de istifası beklenen belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bugün kararını açıklayacağı belirtilmişti.Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kararımızı Pazartesi günü saat 17.00'de açıklayacağız" demişti. Başkan Uğur, bugün saat 17.00'de Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde kararını açıklayacak.