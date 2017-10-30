30/10/2017 08:04


Melih Gökçek istifa edince Arınç o paylaşımı kaldırdı

Bülent Arınç

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, daha önce Melih Gökçek hakkında bir tweetini sabitlemişti

Bu paylaşımda “Bir Hint Atasözünde denir ki: EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR” ifadeleri ile Gökçek’in “yeniden aday olacak mısınız?” sorusuna verdiği yanıtlardan oluşan bir video bulunuyordu.

İSTİFA EDİNCE PAYLAŞIM DA GİTTİ

Arınç’ın geçtiğimiz yıl sabitlediği tweetini, Melih Gökçek istifa ettikten sonra kaldırdığı gözlendi.

ARINÇ'IN DİKKAT ÇEKEN HALİ

Arınç ayrıca dün Ak Saray’da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na da katıldı. Arınç’ın neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.


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