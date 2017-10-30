30/10/2017 08:00


İstifa operasyonu sürüyor Ahmet Edip Uğur istifa edecek mi

Ahmet Edip Uğur

Geçtiğimiz Cumartesi günü istifasını açıklayan Melih Gökçek'ten sonra şimdi de gözler istifası beklenen diğer isim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrildi

Bugüne kadar Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti.

GÖZLER BALIKESİR'E ÇEVRİLDİ

6 kişilik listede geriye bir tek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaldı. Uğur'un kararını bugün açıklaması bekleniyor.

ERDOĞAN, UĞUR'UN İSTİFASINI BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve kararını pazartesi günü açıklayacağını söyleyen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında ”Pazartesi istifa etmesini bekliyoruz” demişti.


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