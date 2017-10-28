Liderlerin 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, Türk milletinin, şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 94'üncü sene-i devriyesini kutlandığını vurgulayarak, “Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın her birinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi. “Bin yıldır aziz vatan topraklarının müdafaası için bir gonca gül gibi toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında “Başta Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de rahmetle, tazimle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bilhassa Kimsesizlerin kimsesi’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama ve kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır. 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin koruyucusu ise Ulu Önder Atatürk’ün hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yetiştirilmesini istediği fikri, vicdanı ve irfanı hür gençlerimizdir. Bu nedenledir ki milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, ‘Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti’ ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır.

MHP LİDERİNİN MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kuruluş ve kurtuluş mana ve muhteva açısından; birbirini takip eden, birbirini tamamlayan, birbirinin parçası olan kavram ve kelimelerdir. Türkiye Cumhuriyeti, bin bir mağduriyet ve meşakkatle yüklenmiş kahredici ve korkunç işgal yıllarından kurtuluşun mükafat ve mevhibesidir. Cumhuriyet, taht ve taç meselesi olmayıp; tarih ve talih konusudur. Tarih yol vermiş, talih yüzümüze gülmüş, hezimetten Cumhuriyet çıkmıştır. Türk milleti azmetmiş, sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; nihayetinde yazdığı bağımsızlık destanından Cumhuriyet’i çıkarmıştır. 94 yıl evvel, pak ve parlak bir mazinin ilhamıyla; imanın ihtişamı, milli ruhun irade ve irfanıyla çetin yollar aşılmış, zor başarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Ve de önünü kesmeye, önüne geçmeye hiçbir hainin, hiçbir düşman emelin gücü yetmeyecektir. Cumhur, Cumhuriyetine sahip çıkacaktır. Yeni işgal denemeleri, yeni saldırı ve komplolar milli surun hisarlarını Allah’ın izniyle aşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin namus ve haysiyetine emanettir. Cumhuriyet, milli iradenin varlığıyla anlamlı ve baki kalacaktır. Aziz milletimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Kuruluş yıldönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli Mücadele’de, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN 29 EKİM MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 94. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. İnanıyorum ki bu coşku ve heyecanı 80 milyon vatandaşımızın tamamı yüreğinde hissetmektedir. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ düsturuyla, Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde yürütülen istiklal mücadelemiz, vatanımızın işgallerden kurtarılması ve Cumhuriyetimizin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Türkiye, Cumhuriyetin ilanından itibaren kalkınma ve demokratikleşme yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş ve bugün modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. 94 yıldır karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer almaktadır. Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan’da milletçe aldığımız kararla, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda büyük bir imkan sağlanmıştır. Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle bihakkın tecelli etmiş, hayata geçmiş olacaktır. Devletimizin temelleri atılırken ‘Milli İrade’ esas alındığı gibi; yine devletimizin bekası da ‘Milli İrade’ ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah’ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülkedir. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa etmektedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kast eden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21’inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. 94. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum.”