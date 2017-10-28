28/10/2017 22:08


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ne zaman seçilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesiyle birlikte yerine geçecek kişinin kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yeni belediye başkanı seçilinceye kadar, bu görevi, Meclis 1'inci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez'in yürüteceği bildirildi. Yeni büyükşehir belediye başkanının Ankara Valisi Ercan Topaca'nın çağrısının ardından 10 gün içinde Ölmez başkanlığında toplanan Mecliste, üyeler arasından ve gizli oyla seçileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni başkanın belirlenmesinde ilk 2 oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı seçilecek. Oyların eşitliği durumunda ise kura çekilecek. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresiyle sınırlı olacak."

 

 

 

 


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