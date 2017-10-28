28/10/2017 20:21


Melih Gökçek veda ederken ağlayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Belma İlhan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in veda konuşmasını yaptığı sırada Belediye Meclisi'nde ağlayan kadın dikkat çekti

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı. Gökçek istifasını bu sözlerle açıklarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan da gözyaşlarını tutamadı.


Stephen Hawking
Stephen Hawking'in doktora tezine yoğun ilgi
Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisinden İyi Parti hakkında ilk açıklama
Belma İlhan
Melih Gökçek veda ederken ağlayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı
daeş şüphelileri
AVM otoparkında bomba yüklü araç bulundu
Mesud Barzani
Flaş Barzani o tarihte yetkilerini devrediyor
İlgili Haberler
Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisinden İyi Parti hakkında ilk açıklama

Mansur Yavaş

Gökçek'in konuşması sırasında Mansur Yavaş'tan dikkat çeken paylaşım

Melih Gökçek istifa

Melih Gökçek bu açıklamasıyla istifa etti

Melih Gökçek

Son dakika gelişmesi Melih Gökçek istifa ediyor

Son Dakika Haberleri
Stephen Hawking

Stephen Hawking'in doktora tezine yoğun ilgi

daeş şüphelileri

AVM otoparkında bomba yüklü araç bulundu

Mesud Barzani

Flaş Barzani o tarihte yetkilerini devrediyor

daeş şüphelisi

Eylem hazırlığındaki teröristler son anda yakalandı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam