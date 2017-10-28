Melih Gökçek veda ederken ağlayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in veda konuşmasını yaptığı sırada Belediye Meclisi'nde ağlayan kadın dikkat çekti

Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı. Gökçek istifasını bu sözlerle açıklarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan da gözyaşlarını tutamadı.