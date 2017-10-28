Melih Gökçek bu açıklamasıyla istifa etti

8617 gündür Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Melih Gökçek bugün görevinden istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tam 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıran Gökçek veda konuşması yaptı. Toplantıya CHP ve MHP’li üyeler katılmadı. Gökçek, 23 yıllık Ankara yönetimini anlattığı konuşmasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın en başarılı belediyesi olduğunu” savundu. Görev süresi boyunca yaptığı icraatları anlatan Gökçek, “Emir demiri keser. Erdoğan’ın talimatını yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanı’nın emrine uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum.” dedi.

Gökçek istifa konuşmasının başınrda 23 yıldır Ankara’da gerçekleştirdiği icraatları anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dünyanın en başarılı belediyesi olduğunu’ savunan Gökçek “Bizden önce musluklardan çamur akıyordu…” dedi.

GÖKÇEK İSTİFA EDEKEN NELER SÖYLEDİ

“Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara’nın adı Bozkır Ankara’ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu. İstanbul’da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara’da bu bin kusura inmiştir. Artık Ankara’nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye’ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara’da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?

Ankara’da 146 tane yeni bulvar açtık. 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş yaptık. Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü. Havayı temizledik.Toplam 15 bin 315 kilometre altyapı yapmışız. Bizden önce musluklardan çamur akardı. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Çöp bertaraf tesislerini kurduk. Bozkır Ankara’nın adı artık Yeşil Ankara.”

“CUMHURBAŞKANI İSTİFAMI İSTEDİ”

“Cumhurbaşkanı tarafından istifam istendi. Dikkat ederseniz en çok tweet atan Melih Gökçek bir tek tweet atıp cevap bile vermedi. Ben bir dava ahlakından geliyorum. Benim davamda nefse uymak yoktur, şahsi çıkarlar için davaya zarar vermek yoktur. Benim davamda emir demiri keser.. Erdoğan’ın talimatını yerine getiriyorum.”

KONUŞMASINI DUA İLE BİTİRDİ

Gökçek konuşmasını “Bizden görünüp bizden olmayan içimizdeki fitnecileri helak et Yarabbi” duasıyla bitirdi.