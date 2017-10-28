28/10/2017 14:05


Son dakika gelişmesi Melih Gökçek istifa ediyor

Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye binasında yaptığı toplantıda istifasını açıklıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün istifa ediyor. 23 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan Gökçek, gece yarısı yazdığı Twitter mesajında bugün saat 14.00'da toplantı yapacaklarını belirtti. Veda edeceğini dile getiren Gökçek, "Belediye başkanlığından ayrılacağım" diye yazdı.

Ankara'da 23 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Melih Gökçek, dün belediye personeliyle vedalaşmasının ardından bugün de istifasını açıklamak üzere TV kameralarının karşısına geçti.

Belediye Meclisi'nin toplantısını bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’na alan Gökçek, burada kameraların karşısına geçti. Gökçek'in konferans salaonuna aldığı bu meclis toplantısına CHP, "şova dönüştürecek" diyerek katılmayacağını açıkladı, ardından da MHP'li meclis üyeleri katılmayacaklarını açıkladı. 

 

 


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