28/10/2017 13:46


Beklenen istifaya dakikalar kala flaş gelişme

MHP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in vedasına MHP katılmama kararı aldı

Tam 23 yıldır belediye başkanlığı koltuğunda oturan Melih Gökçek’in istifası için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Salonu yerine Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. CHP grubu toplantıya katılmıyor. CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, toplantıya katılmama gerekçesi olarak Gökçek’in toplantıyı şova döndürmeye çalışmasını gösterdi.

14.00’teki olağanüstü meclis toplantısındaki istifaya dakikalar kala yeni bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Ramazan Şimşek, “İl başkanımızla da yaptığımız istişare toplatısından böyle bir karar çıktı” dedi.

140 meclis üyesi olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li ve 3 bağımsız belediye meclis üyesi bulunuyor.


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