Beklenen istifa öncesi Ankara'da ortalık karıştı

Bugün istifa edecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i protesto için bir grup Halk Evleri üyesine polis izin vermedi

Belediye önünde toplanan 10 kişilik bir grup ellerinde “İstifa yetmez hesap ver Gökçek, Yalancı talancı cinsiyetçi Gökçek” yazılı döviz ve pankart açtı. Grup üyeleri belediye önünde açıklama yapmak isteyince polis grubu uzaklaştırdı.Polisle eylemciler arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Polisin uzaklaştırması üzerine grup halk otobüsüne binerek belediye önünden ayrıldı. Melih Gökçek bugün saat 14.00’te olağanüstü meclis toplantısında istifasını sunacak.