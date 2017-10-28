28/10/2017 10:04


Melih Gökçek istifa edeceği saati açıkladı

Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından görevinden istifa edeceği saati açıkladı

Gökçek, yazdığı açıklamada, saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni toplayarak istifasını açıklayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 14'te kameraların karşısına geçecek. Basın toplantısında 23 yıllık icraatlarını anlatacak olan Gökçek istifa nedenini de açıklayacak.Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Belediyedeki konuşmasında istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle aldığını söyledi.

Gökçek, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, 'Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz' demişti.

 

 

 


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