27/10/2017 20:18


Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'e yönelik sert açıklamalar

Aylin Nazlıaka

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Meclis'te gerçekleştirdiği toplantıda yarın istifa edecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Melih Gökçek’in 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Aylin Nazlıaka şunları söyledi: “Ankara’nın tepesine çöken bu zihniyet, Ankara’yı başkent olmaktan çıkarıp ‘boşkent’ yaptı. Her dönemin adamı olma sıfatı taşıyan bu zat, partisini değiştirse de tavrını değiştirmemiş, aynı kindar duygularla başkentimizi hırpalamıştır. 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Gökçek’in adı yolsuzluk, usulsüzlük, olumsuz vakalarla gündeme geldi.

Gökçek işbaşına geldiği 1994’ten, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar hakkında169 soruşturma açıldı.2002’den bu yana Gökçek ile ilgili sayısız suç duyurusunda bulunuldu. Buna rağmen hiçbiriyle ilgili inceleme, soruşturma dosyası açılmadı. AKP döneminde iktidar ile Gökçek el ele vererek tüm usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üzerini örtmüştür. Gökçek AOÇ jandarma karakolu, Etibank binası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü binası, AOÇ işçi memur lokantası, Kumrular ikamet sitesi, EGO hangarları, Marmara Köşkü, Baraj Gazinosu, Danıştay binası, İller Bankası binası, Maltepe Havagazı fabrikasın yıkılan yerler arasında. Ankaragücü de Gökçek’ten nasibini aldı. Siyasi rantlarla kurulan Osmanlıspor adına Ankaragücü harcandı. Cumhurbaşkanı ile müze konusunu görüştüğünü söyledi. Müze diye diye kendisi müzelik olacak. Ankaragücü’nün müzesinde hak ettiği şekilde, onursuz bir şeklide anılacak. Ankaragüçlüler onu hiçbir zaman unutmayacaklar. Böyle bir istifa kararı alındı diye kimse kendilerinden saraya selam göndermesini beklemesin. Gökçek istifa edince suçlarından arınmayacaktır. Kentimizi telefasi olmayan zararlara uğrattı. Kent suçlusudur.” 


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