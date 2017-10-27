27/10/2017 20:13


Melih Gökçek personelleriyle böyle vedalaştı

Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa edecek olan Melih Gökçek'in personellerine veda konuşması yaptığı öğrenildi

Personeline hitaben yaptığı konuşmada Melih Gökçek şunları söyledi:

“23 yıldan beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Birlikte Ankara'yı inşa ettik. Bugün eğer Ankara modern bir şehirse sizlerin gayreti sayesinde. Bundan dolayı hepinize teşekkürü borç biliyorum. Belki belediye başkanınız olarak sizleri üzdüğüm zamanlar olmuştur, ondan dolayı hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım helal olsun. Değerli arkadaşlar, çok güzel işler yaptık. Yarın Allah nasip ederse saat 14.00'de yapacağım basın toplantısında enine boyuna anlatacağım. Televizyonlarda izlersiniz inşallah. Tabii benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti. Biz de bu talebi kırmayarak, neden kırmadığımızı da çok net olarak yarın televizyonlardan göreceksiniz. Bundan mütevellit, belediye başkanlığınızdan ayrılıyorum. 23 sene boyunca 5 sefer seçime girdik, 5'inde de Allah'a hamdolsun sizlerin de gayretiyle, bizim de yüzümüzü ak ettiğiniz için bu seçimleri her seferinde kazandık. Ama nasip bu kadarmış, inşallah bundan sonraki hayatta da değişik yerlerde karşılaşmak nasip olur. İnşallah oralarda da görüşürüz. Teker teker ellerinizi sıkamadım kusura bakmayın ama sıkmış gibi kabul edin. Nasıl olsa bir yerlerde karşılaşırız. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Tekrar hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu diyorum ve size yaşamınızda ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve iyi günler olsun diyorum.”


siroz tedavisi
Türk doktorlardan siroz tedavisi için önemli adım
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Müge Anlı
Müge Anlı canlı yayında neden gözyaşlarına boğuldu
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç'tan bomba açıklama 'Allah benim belamı versin'
Superzoom
Instagram'ın Superzoom'u bugün yayınlandı işte detaylar
İlgili Haberler
Aylin Nazlıaka

Aylin Nazlıaka'dan Melih Gökçek'e yönelik sert açıklamalar

Ahmet Edip Uğur

AK Parti'den istifası beklenen belediye başkanına flaş çağrı

menderes türel

Menderes Türel İyi Parti hakkında ilk kez konuştu

Aytun Çıray

CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçti işte görevi

Son Dakika Haberleri
siroz tedavisi

Türk doktorlardan siroz tedavisi için önemli adım

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Müge Anlı

Müge Anlı canlı yayında neden gözyaşlarına boğuldu

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç'tan bomba açıklama 'Allah benim belamı versin'

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam