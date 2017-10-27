27/10/2017 20:07


AK Parti'den istifası beklenen belediye başkanına flaş çağrı

Ahmet Edip Uğur

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, istifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu

Ünal yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir Belediye başkanından da aynı adımları bekliyoruz.

Burada meseleyi isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Burada demin de söyledim şimdi siyasi partilerin sosyolojik olarak bu denetim sürecinde, yani AK Parti'ye seçmenin yüklediği iki seçim arası dönemde sosyolojik ve siyasi denetim bir görevdir. Tabi ki AK Parti'nin genel başkanı istişare ederek, AK PArti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Bu da demokratik meşruiyete uygundur.

Ha bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla kara propagandalar yürütüyorlar. Ha bunu yapmazsa, bunun sonuçları yine demokratik meşruiyet zemininde konuşulur, tartışılır, istişare edilir ve yeni kararlar verilir." ifadelerini kullandı.


deniz baykal
Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında güzel haber
Ahmet Edip Uğur
AK Parti'den istifası beklenen belediye başkanına flaş çağrı
menderes türel
Menderes Türel İyi Parti hakkında ilk kez konuştu
euro
Katalonya'nın bağımsızlık kararı Euro’yu nasıl etkiledi
Rajoy
İspanya Başbakanı bağımsızlık ilanı için ne dedi
İlgili Haberler
menderes türel

Menderes Türel İyi Parti hakkında ilk kez konuştu

Aytun Çıray

CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçti işte görevi

Mevlüt Çavuşoğlu

Büyükada'daki tahliyeler sonrası ilk temas gerçekleşti

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti açıklaması

Son Dakika Haberleri
deniz baykal

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında güzel haber

euro

Katalonya'nın bağımsızlık kararı Euro’yu nasıl etkiledi

Rajoy

İspanya Başbakanı bağımsızlık ilanı için ne dedi

barcelona

Flaş Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam