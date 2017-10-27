AK Parti'den istifası beklenen belediye başkanına flaş çağrı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, istifası beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu

Ünal yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Düzce ve Niğde belediye başkanları istifa etti. Ankara yarın istifa edeceğini açıkladı. Balıkesir Belediye başkanından da aynı adımları bekliyoruz.

Burada meseleyi isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyoruz. Burada demin de söyledim şimdi siyasi partilerin sosyolojik olarak bu denetim sürecinde, yani AK Parti'ye seçmenin yüklediği iki seçim arası dönemde sosyolojik ve siyasi denetim bir görevdir. Tabi ki AK Parti'nin genel başkanı istişare ederek, AK PArti'den seçilmiş bazı belediye başkanlarına çekilme çağrısı yapabilir. Bu da demokratik meşruiyete uygundur.

Ha bunu yapmazsa ne olur? Bu yönde birileri ısrarla kara propagandalar yürütüyorlar. Ha bunu yapmazsa, bunun sonuçları yine demokratik meşruiyet zemininde konuşulur, tartışılır, istişare edilir ve yeni kararlar verilir." ifadelerini kullandı.