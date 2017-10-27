27/10/2017 17:23


Menderes Türel İyi Parti hakkında ilk kez konuştu

menderes türel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel, İyi Parti'nin sloganı ve logosu için ilk kez konuştu

Türel yaptığı açıklamada, 'Bir şey söylemeye gerek yok. Her şey açık seçik gözüküyor. Bizim 24 Aralık 2015’te Türk Patent Enstitüsü’ne yaptırdığımız slogan ve amblemimiz söz konusu. O yüzden çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Konuyla ilgili yasal bir süreç işletilip işletilmeyeceğini ise süreç içinde değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

SLOGAN VE LOGO BENZERLİĞİ

Menderes Türel, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den aday gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, ’Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek’, ’Antalya’ya iyi gelecek’ sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. İyi Parti ise ’İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek’ sloganını kullanıyor.


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