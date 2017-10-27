27/10/2017 12:48


CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçti işte görevi

Aytun Çıray

Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'de Başkanlık Divanı görev dağılımı yapılan toplantıda belli oldu

Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip, Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu

Büyükada'daki tahliyeler sonrası ilk temas gerçekleşti

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti açıklaması

Ümit Özdağ

Ümit Özdağ konuştu İyi Parti erken seçime hazır mı

İbrahim Macit Gündoğdu

AK Parti'de bir istifa haberi daha

Son Dakika Haberleri
aylin_nazliaka

Nazlıaka'dan Gökçek Açıklaması, Bu Hesap Mahşere Kalmaz

necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

mustafa akinci

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ın kuzeyinde AB normlarında bir devlet herkesin yararınadır

tahsin ertugruloglu

KKTC Dışişleri Bakanı, Yeni süreç iki egemen ve eşit devlet masaya oturacaksa başlayabilir

 Yazarlarımız
turker erturk

Osmanlı Ruhunun Yükselişi

Ne yazık ki; her geçen gün, bir önceki günü arar olduk. Ülkede iyi giden, neredeyse hiçbir şey yok.  ABD'nin, İran'a yönelik ambargoyu delen Türk Bankalarına ...

Devam