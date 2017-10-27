27/10/2017 08:20


CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti açıklaması

kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Meral Akşener'in partisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Kılıçdaroğlu partiyle ilgili, "kendisine niye parti kurdun diyecek halimiz yok, hayırlı olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sayın Meral hanımın ayrı bir parti kuracağı öteden beri söyleniyordu. Medya da merakla bekliyordu, biz de merakla bekliyorduk. Açıklandı.

"Hayırlı olsun" diyoruz. Kendilerine "niye parti kurdunuz" diyecek halimiz yok. Sonuçta takdir edecek olan halkın kendisidir.

Amblem konusunda da, Kayı boyunun bir şekli olduğu ifade edildi. Olabilir."


kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti açıklaması
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ konuştu İyi Parti erken seçime hazır mı
İçişleri Bakanlığı
Kaymakam ve vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
istanbul sis
İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli
istanbul kapalı yol
İstanbul'da 29 Ekim Pazar günü o yollar trafiğe kapalı olacak
İlgili Haberler
Ümit Özdağ

Ümit Özdağ konuştu İyi Parti erken seçime hazır mı

İbrahim Macit Gündoğdu

AK Parti'de bir istifa haberi daha

İyi Parti

İyi Parti'nin bayrağı ve ismi hakkında suç duyurusunda bulundular

Ahmet Edip Uğur

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa kararını Pazartesi açıklayacak

Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı

Kaymakam ve vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

istanbul sis

İstanbul’da gemi trafiğine sis engeli

istanbul kapalı yol

İstanbul'da 29 Ekim Pazar günü o yollar trafiğe kapalı olacak

Manolya Onur

Manolya Onur hayata veda etti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Siyasete renk getirir mi

Meral Akşener’in “İyi” partisi kurulduğundan bu yana olumlu ve olumsuz tepkiler alıyor. Partinin adı da amblemi de tartışılıyor. İyi Parti, uzun soluklu olur, umut verebilecek ...

Devam