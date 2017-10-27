Ümit Özdağ konuştu İyi Parti erken seçime hazır mı

İYİ Parti’nin kurucularından milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti'nin kuruluşuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Parti kurma sürecini anlatan Özdağ, ‘Bugüne kolay gelmedik’ dedi. İYİ Parti’nin kurulma aşamasında zorluklar yaşandığını anlatan Özdağ, ‘Uzun bir hukuk ve demokrasi mücadelesinden sonra geldik, bu hukuk mücadelesi, MHP’de olağanüstü kongre süreciyle başladı. Ondan sonra kirli referandumla devam etti. Kirli referandum sonrasında İYİ Parti süreciyle devam etti. İYİ Parti’nin kurulma sürecinde dürüst olalım herkes ne zaman kapatılırlar, ne zaman tutuklanırlar, ne zaman gözaltına alınırlar diye birbirine gizlice sorular sordu. Birçok insan korktu, acaba kurulmalarına izin verilecek mi dendi. Biz bu süreci anayasası olmayan, Anayasa Mahkemesi olmayan, hukuk devletinin olmadığı bir ülkede gerçekleştirdik.

“ERDOĞAN’DAN KORKUYORLAR”

Bütün haber kanallarında İYİ Parti konuşuyor ama diğer partilerin temsilcileri konuşuyor. Ama İYİ Parti’den kimse davet edilmiyor. Çünkü korkuyorlar, kimden korkuyorlar AKP’den, Erdoğan’dan korkuyorlar. Biz bu şartlar altında İYİ Parti’yi kuruyoruz” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Özdağ, erken seçim tartışmaları için ise “hazır oldukları” mesajını verdi.