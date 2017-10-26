İyi Parti'nin bayrağı ve ismi hakkında suç duyurusunda bulundular

Bursa’da Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, İyi Parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, “Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin ismi oğuzların kayı boyu bayrağını simgeleyen bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerini yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız” dedi.