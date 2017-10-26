26/10/2017 16:28


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa kararını Pazartesi açıklayacak

Ahmet Edip Uğur

Görevinden istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un kararını Pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur,  bir gazetesicinin kendisine yönelik "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusuna yanıt verdi. Uğur, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" dedi. Başkan Uğur kararının hangi yönde olduğuna dair bilgi vermedi.


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