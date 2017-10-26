Bekir Bozdağ Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından karşılandı.Bozdağ'a, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman ve oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile de bir süre görüşen Bozdağ, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.