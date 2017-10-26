CHP İyi Parti hakkında ilk kez konuştu

CHP'li Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti hakkında açıklama yaptı

Çiçek, açıklamasında, "Özellikle anayasa sürecinde, saltanata ve diktaya karşı mücadelede omuz omuza Anadolu'da mücadele ettiğimiz arkadaşların büyük çoğunluğunun görev aldığı bu partiye Türk siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bu partinin esas misyonu, 2002'de özellikle Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanlığı kapsamında, Türk siyasi hayatında merkez sağı etkisiz hale getirmek ve o dönemdeki partilerin birleşmesi çabalarını önleme noktasında bilinçli bir operasyon vardır. Bu operasyonla çökertilen merkez sağda yeni bir umut olması açısından İyi Partiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak esas işlevleri merkez sağdaki bu 2002'den beri yaratılan boşluğu doldurmaktır. Hiçbir siyasi değeri ve amacı olmadığı halde, gereksiz yere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği partimizden bir milletvekilini transfer gibi, karşılıklı güven ve iş birliğini zehirleyen yeni bir yanlış adımı atmamasını da İYİ Parti yetkililerinden rica ediyoruz, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.