26/10/2017 12:30


Meral Akşener Anıtkabir Özel Defteri’ne ne yazdı

Meral Akşener

İyi Parti'nin kurucusu Meral Akşener ve beraberindeki üyeler Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Akşener, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkan’ı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye’yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki, ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz. Siz, bir ömrü Türk Milleti’ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun”


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