26/10/2017 09:24


Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti’nin logosu hakkında çıkan tartışmalara yanıt verdi

İyi Parti

İyi Parti'nin Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni partinin logosu için yapılan tartışmalar ile ilgili açıklama yaptı

Meral Akşener, yeni partisini Ankara’da CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Türkiye İyi Olacak” sloganıyla kamuoyuna açıkladı. Meral Akşener'in partisinin ismi “İYİ” logosu da “güneş” oldu. Meral Akşener liderliğinde kurulan yeni partinin önde gelen isimlerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni partinin logosu için yapılan tartışmalara dair açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan ve üzerinde Kayı Boyu işaretinin bulunduğu tarihi eserin fotoğrafını paylaşan Halaçoğlu, “İYİ PARTİ ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?” diye yazdı.


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