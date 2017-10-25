25/10/2017 14:59


Akşener'in partisiyle ilgili Menderes Türel açıklama yapacak

Menderes Türel

Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'nin logosu ve kullandığı slogan ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açıklama yapacak

Türel, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Antalya’nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, ’Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek’, ’Antalya’ya iyi gelecek’ sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı.Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de ’İyi gelecek’ temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener’in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosunda yer alan güneşle, Türel’in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda ’İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek’ şeklindeki slogan da Türel’in kullandığı sloganlarla benzerlik taşıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Menderes Türel, İyi Parti’nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’Antalya iyi gelecek’ sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.


necdet siaslı
Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır
mustafa oz
Bu Ülke Bizim
istanbul yağış
Ünlü meteorolog İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı
beşiktaş
Beşiktaş'ta deprem Talisca ve Tosic ifade vermeye gitti
Menderes Türel
Akşener'in partisiyle ilgili Menderes Türel açıklama yapacak
İlgili Haberler
meral akşener yeni parti

Ve Meral Akşener 'İyi Parti' için ilk kez konuşuyor

İyi parti

Meral Akşener 'İyi Parti' için İçişleri Bakanlığına başvurdu

Recep Altepe

İstifa eden belediye başkanı yeni işini açıkladı

Zeynep Göksu

Meral Akşener'den önce harekete geçti parti kurdu amblem aynı

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır

mustafa oz

Bu Ülke Bizim

istanbul yağış

Ünlü meteorolog İstanbul için korkutan açıklamayı yaptı

beşiktaş

Beşiktaş'ta deprem Talisca ve Tosic ifade vermeye gitti

 Yazarlarımız
arzu Sheridan

Oy Trabzon Trabzon

“Gelenekleri İşlenmiştir Topraklarına, Karadeniz Kokusuyla” Trabzon Karadeniz bölgesinde en çok merak ettiğim şehirlerden biriydi. Hamsinin başkentini ziyaret etmek için uzun süredir planlar yapıyordum. İki gece geçirdiğim ...

Devam