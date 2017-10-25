Akşener'in partisiyle ilgili Menderes Türel açıklama yapacak

Meral Akşener'in yeni partisi İyi Parti'nin logosu ve kullandığı slogan ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel açıklama yapacak

Türel, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Antalya’nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, ’Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek’, ’Antalya’ya iyi gelecek’ sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı.Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de ’İyi gelecek’ temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener’in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosunda yer alan güneşle, Türel’in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda ’İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek’ şeklindeki slogan da Türel’in kullandığı sloganlarla benzerlik taşıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Menderes Türel, İyi Parti’nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’Antalya iyi gelecek’ sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.