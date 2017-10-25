Meral Akşener 'İyi Parti' için İçişleri Bakanlığına başvurdu

Meral Akşener, kuracağı yeni parti 'İyi Parti' için başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na iletti

Meral Akşener, bu sabah saat 09.10 sıralarında partinin kurucular kurulu üyesi bir grup ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na gitti. Akşener ve ekibi daha sonra partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Yaklaşık yarım saat süren işlemlerin ardından Akşener ve ekibi, partisinin tanıtınının yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Akşener sahneye çıktığında sloganlarla karşılandı.