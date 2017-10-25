25/10/2017 11:51


Meral Akşener 'İyi Parti' için İçişleri Bakanlığına başvurdu

İyi parti

Meral Akşener, kuracağı yeni parti 'İyi Parti' için başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na iletti

Meral Akşener, bu sabah saat 09.10 sıralarında partinin kurucular kurulu üyesi bir grup ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na gitti.  Akşener ve ekibi daha sonra partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Yaklaşık yarım saat süren işlemlerin ardından Akşener ve ekibi, partisinin tanıtınının yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Akşener sahneye çıktığında sloganlarla karşılandı.


arzu Sheridan
Oy Trabzon Trabzon
iyotlu tuz
Tiroid Probleminiz Yoksa İyotlu Tuz Tercih Edin
sağlıklı kilo verme
Kilo vermek istiyorsanız bunları mutlaka uygulayın
SSK primi
SSK primi yatırılmayana erken emeklilik gelecek
Yaani
Yerli arama motoru 'Yaani' tanıtıldı
İlgili Haberler
meral akşener yeni parti

Ve Meral Akşener 'İyi Parti' için ilk kez konuşuyor

Recep Altepe

İstifa eden belediye başkanı yeni işini açıkladı

Zeynep Göksu

Meral Akşener'den önce harekete geçti parti kurdu amblem aynı

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanının maaşı yükseldi Erdoğan ne kadar maaş alacak

Son Dakika Haberleri
arzu Sheridan

Oy Trabzon Trabzon

sağlıklı kilo verme

Kilo vermek istiyorsanız bunları mutlaka uygulayın

SSK primi

SSK primi yatırılmayana erken emeklilik gelecek

Yaani

Yerli arama motoru 'Yaani' tanıtıldı

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Grafiti Dünyasının Kadın Yıldızları

Geçtiğimiz günlerde Huffington Post gazetesi "Banksy'den daha yetenekli 10 kadın sokak sanatçısı" başlıklı bir yazı yayınladı.Guardian gazetesinin İngiliz kadın sokak sanatçısı Bambi'yi "dişi Banksy" olarak ...

Devam