25/10/2017 11:48


İstifa eden belediye başkanı yeni işini açıkladı

Recep Altepe

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Recep Altepe, eşi Hüsniye Altepe ile tatil için güney sahillerine gitti

Altepe, şunları kaydetti:"Ben daha önce görev sürem bitene kadar kendimi hazırlıyordum. Bu zaman dolunca tekrar görev verilirse yoluma devam ediyordum. Bu kez öyle olmadı. Hazırlıksız yakalandım. Seçimlere 1.5 yıl vardı. Kendimi buna göre ayarlamıştım. Evimi yaptırmak için yıktırmıştım. Hizmet sürem dolunca yeni evime taşınacaktım. Şimdi öyle olmadı. Tatil dönüşü kiraya taşınacağım."

YENİ İŞİ NE OLACAK

Kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili bilgisinin olmadığını ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Recep Altepe, kimseyi de suçlamayacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Başkanı olunca ticari yaşamını durdurduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:

"Tekrar etmek istiyorum. Benim yüzüm ak, alnım açık. Bu konuda rahatım. İstifa ettikten sonra iş yaşamıma tekrar devam edeceğim. Ben makine mühendisiyim, oğlum, kızım ve gelinim de mühendis. Karar aldık, sıfırdan otomotiv üzerine hidrolik sistem imalatına başlayacağız. Bu projemiz de seçim sonrası için düşünülüyordu. Önceye almak zorunda kaldım. Söylediğim gibi hazırlıksız yakalandım."


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