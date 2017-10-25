25/10/2017 10:37


Meral Akşener'den önce harekete geçti parti kurdu amblem aynı

Zeynep Göksu

Eski CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Zeynep Göksu, kendi partisini dün resmen kurdu. Akşener'in kuracağı partiden önce davranan Göksu'nun kurduğu partide güneş amblemini kullandığı ortaya çıktı

Eğitimci ve ekonomist Zeynep Göksu, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi'ni 3 Ekim'de kurdu. Göksu, partisini sosyal medyadan duyurdu. Göksu'nun yardımcıları da kadın, GAAP'ın logosu ise doğan bir güneş. Göksu partisinin logosunu anlatırken, 'Doğmuş bir güneş değil, bu yedi güneş ışınımız yedi coğrafya bölgemizi temsil ediyor'' ifadelerini kullandı.

"Biz parayla kurulmadık, zengin değiliz, arkanda dayın değil Güven Adalet ve Aydınlık Partisi" olacak diyen Göksu iddialı da, "Biz 2019'da iktidar olacağız, devlet başkanı olacağız'' dedi. 


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