Cumhurbaşkanının maaşı yükseldi Erdoğan ne kadar maaş alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına Ocak ayından itibaren yaklaşık 4 bin lira zam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına 3 bin 776 lira zam geldi. Erdoğan'ın aylık net maaşı önümüzdeki ocak ayından itibaren 35 bin 295 liradan 39 bin 71 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanlığı'nın 2018 yılı bütçe tasarısına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki yıl için tahsis edilen brüt ödenek tutarı yüzde 10.7 oranında artırılarak 639 bin 600 liradan 708 bin liraya yükseltildi. Böylece Cumhurbaşkanı'nın 2018 yılı aylık brüt maaşı 53 bin 250 liradan 59 bin liraya yükselmiş oldu. Vergi ve sigorta primi ile diğer kesintiler düşüldüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık net maaşı 35 bin 295 liradan 39 bin liraya, yıllık net maaşı da 468 bin 852 liraya çıkacak. Zamlı yeni maaş 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

ABDULLAH GÜL KAÇ LİRA MAAŞ ALACAK

Yasa gereği eski cumhurbaşkanlarına da, cumhurbaşkanı brüt ödeneğinin yüzde 40'ı ödeniyor. Buna göre eski Cumhurbaşkanlarının emekli maaşı önümüzdeki yılın başından itibaren 2 bin 300 lira zamlanacak ve 21 bin 300 liradan 23 bin 600 liraya çıkacak. Böylelikle Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer 23 bin 600'er lira emekli aylığı alacak. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın aylığı da 15 bin 975 liradan 17 bin 684 liraya yükselecek. Yeni bütçeyle başbakan emekli aylığı da cumhurbaşkanı maaşına endeksli olarak aynı oranda arttırıldı. Buna göre halen 15 bin 973 lira olan emekli başbakanların aylık net maaşı önümüzdeki yıl 17 bin 682 liraya yükselecek. Yeni zamla birlikte eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu'nun emekli aylığı 17 bin 682 lira olacak. Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in emekli aylığı da 13 bin 260 liraya çıkacak. Yeni bütçeyle milletvekili emekli maaşları da zamlandı. Emekli milletvekillerine, cumhurbaşkanı emekli aylığının yüzde 42'si oranında aylık bağlanıyor. Buna göre, önümüzdeki yılın başından itibaren milletvekili emeklilerinin ek ödemeler hariç 8 bin 946 lira olan aylıkları 9 bin 912 liraya yükselecek.

Kaynak: SÖZCÜ