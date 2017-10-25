25/10/2017 09:17


Melih Gökçek'in yerine iki isim üzerinde duruluyor

Melih Gökçek

23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yapan Melih Gökçek'in yerine kimin geleceği herkes tarafından merak ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü görevinden ayırılıyor. Saat 14'te Büyüksehir Belediye meclisi olağanüstü toplanacak ve Gökçek istifa edecek. Cumartesi gününe kadar da veda ziyaretleri yapacak.Gözlerse, Gökçek'ten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimin getirileceğinde.

Gökçek'in istifasının ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak.Başkan seçilmek için iki iki turda üçte iki çoğunluk aranacak, bulunamazsa üçüncü turda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.Kulislerde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın aday olabileceği konuşuluyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkanvekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.

VEYSEL TİRYAKİ
MUSTAFA AK
 

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