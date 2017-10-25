25/10/2017 08:21


FT yazıyor 'Melih Gökçek referandum sonucunun bedelini ödedi'

financial times

Financial Times gazetesi, Melih Gökçek'in istifasıyla ilgili bir yazı yayınladı

Gazetede istifa açıklamasına ilişkin yayınlanan haberde, Melih Gökçek'in bir hafta süren spekülasyonlar sonrasında "baskıya boyun eğdiği" de belirtildi.

Haberde, Gökçek'in eski yardımcılarından birinin istifaya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

İsmi açıklanmayan o kişiye atfen, "Ya hapse girecekti ya da onu ülke dışına çıkaracak bir terfi alacaktı. Türkiye'de işler şu anda böyle yürüyor. 'Hayır' demek gibi bir şansı yoktu" ifadeleri haberde yer aldı.

Mehul Srivastava imzalı haberde, referandum sonuçlarının veri analizinden sorumlu bir AKP'li yetkilinin açıklamaları da yer buldu:

"İstanbul ve Ankara'yı nasıl kaybettiğimizi anlamak için her oyu, her bölgeyi analiz ettik. Birçok farklı sebebin yanında tabandaki coşku eksikliği ilk fark edilen sonuçlardan biriydi"

'Erdoğan eliyle seçecek'

Financial Times gazetesindeki haber şu şekilde devam ediyor:

"Referandum ile gücünü perçinleyen Erdoğan, takip eden aylarda arkasında politik kurbanlar bırakmaya başladı. Yakını gözaltına alınan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. 4 belediye başkanı daha ya istifa etti ya da edecek.

"Gökçek, koltuğuna tutunacak gibi göründüğü anda, hükümet yanlısı gazeteler, onu ya CHP ile bağdaştırmaya başladı ya da Fethullah Gülen ile… Bu şekildeki haberler genelde ya hazırlanan bir iddianamenin ya da soruşturmanın habercisi oluyor.

Haberde Gökçek'in yerine gelecek kişinin Erdoğan'ın eliyle seçeceği bir kişi olacağı ifadesi de yer buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıklamıştı.


Meral Akşener
İşte Meral Akşener'in partisinin adı
Aşık Veysel Şatıroğlu
Google Aşık Veysel için özel doodle hazırladı
uyuşturucu operasyonu
Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapanlara şafak vakti operasyon
atatürk havalimanı
Almanya'dan gelen yolcuların valizleri köpekle arandı
meral akşener yeni parti
Meral Akşener'in partisi kuruluyor işte yeni partinin amaçları
İlgili Haberler
Meral Akşener

İşte Meral Akşener'in partisinin adı

meral akşener yeni parti

Meral Akşener'in partisi kuruluyor işte yeni partinin amaçları

Aylin Nazlıaka Melih Gökçek

Aylin Nazlıaka'dan bomba Melih Gökçek paylaşımı

meral akşener yeni parti

Meral Akşener'in kuracağı partinin logosu görüntülendi

Son Dakika Haberleri
Aşık Veysel Şatıroğlu

Google Aşık Veysel için özel doodle hazırladı

uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapanlara şafak vakti operasyon

atatürk havalimanı

Almanya'dan gelen yolcuların valizleri köpekle arandı

yağışlı hava

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Grafiti Dünyasının Kadın Yıldızları

Geçtiğimiz günlerde Huffington Post gazetesi "Banksy'den daha yetenekli 10 kadın sokak sanatçısı" başlıklı bir yazı yayınladı.Guardian gazetesinin İngiliz kadın sokak sanatçısı Bambi'yi "dişi Banksy" olarak ...

Devam