24/10/2017 22:32


Aylin Nazlıaka'dan bomba Melih Gökçek paylaşımı

Aylin Nazlıaka Melih Gökçek

Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kızdıracak bir hamle de Aylin Nazlıaka'dan geldi

Nazlıaka, sosyal medya hesabından Melih Gökçek'in fotoğrafı olan bir pasta fotoğrafı paylaştı.Paylaştığı fotoğrafın altına, "Az önce Meclis'teki odama şöyle bir pasta gönderildi. Zehirli olabilir diye hemen çöpe attım" notunu düştü.

Gökçek ile Nazlıaka özellikle sosyal medya üzerinden sık sık karşı karşıya geliyordu.


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