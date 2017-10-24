24/10/2017 22:24


Meral Akşener'in kuracağı partinin logosu görüntülendi

meral akşener yeni parti

Eski MHP'li Meral Akşener, kendi partisini kurmak için gün sayıyor. Akşener'in kuracağı yeni partinin logosu ilk kez görüntülendi

Eski SAT komandosu Ali Türkşen, sosyal medya hesabından, yarın kurulması planlanan Meral Akşener'in partisine ait olduğu düşünülen parti kartını paylaştı.Paylaşılan kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Türkşen yaptığı paylaşımda "Vatanıma milletime hayırlı olsun" dedi.

Ali Türkşen, ay başında Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını açıklamıştı.'Vatanıma milletime hayırlı olsun' mesajını paylaşan ALi Türkşen, "Evet partinin amblemi bu. Ve evet yemek yiyerek tanışarak sohbetle başladık. Fesatlık etmeyecek herkesin desteğini bekliyoruz..." diye yazdı.


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